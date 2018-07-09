Начальник тыла МВД Карачаево-Черкессии объявлен в розыск

За хищение 22 миллионов рублей объявлен в федеральный розыск высокопоставленный полицейский из Карачаево-Черкессии. Начальник тыла МВД этой республики Мухтар Пхешхов похитил деньги при при закупке земельного участка и здания для нужд регионального подразделения УФМС России, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.