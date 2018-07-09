Пожар в "Зимней вишне": семерым фигурантам в ближайшее время предъявят обвинение

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел в Кемерове очередную встречу с потерпевшими и родственниками погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". На нее пришло более 50 человек.

Были озвучены актуальные результаты расследования уголовного дела о пожаре в "Зимней вишне". Количество фигурантов дела увеличилось до 11 человек, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Это технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгий Соболев (компания была собственником ТРЦ), управляющая торговым центром Надежда Судденок, генеральный директор комбината Юлия Богданова, начальник инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко и сотрудник этой компании Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части номер 2 Сергей Генин, начальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов и начальник отдела надзора деятельности и профилактической работы городов Кемерово, Березовского и Кемеровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области Григорий Терентьев, начальник службы пожаротушения ФГКУ "1 отряд ФПС по Кемеровской области" Андрей Бурсин.

Как рассказал на встрече старший следователь при председателе СКР, в качестве свидетелей и потерпевших к настоящему моменту допрошено более тысячи человек, проведено свыше 320 различных экспертиз, более 150 обысков и выемок, изъято и осмотрено порядка 4500 предметов и документов. Также были установлены личности двоих последних зрителей, выживших при пожаре, – мужчины с дочерью.

Как заверил собравшихся Александр Бастрыкин, уже в июле все 424 потерпевших получат возможность приступить к процедуре ознакомления с материалами уголовного дела. Семерым из фигурантов, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство – Георгию Соболеву, Надежде Судденок, Юлии Богдановой, Игорю Полозиненко, Александру Никитину, Сергею Антюшину и Сергею Генину — в ближайшее время предъявят обвинение в окончательной редакции. После этого они смогут начать ознакомление с делом.

В результате пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" 25 марта этого года погибли 60 человек, в том числе 34 ребенка.