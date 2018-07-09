Рафаэль Надаль пробился в четвертьфинал Уимблдона

На травяных кортах Лондона продолжается Уимблдонский теннисный турнир – третий из серии Большого шлема. Испанец Раафэль Надаль пробился в четвертьфинал соревнований.

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль в трех партиях разобрался с чехом Иржи Веселы. Счет партий 6:3, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 53 минуты.

Соперник Надаля по четвертьфиналу определится в матче Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – Жиль Симон (Франция).