Бывшего главу Минздрава Дагестана поместили под домашний арест

Кировский районный суд Махачкалы поместил бывшего министра здравоохранения Дагестана Танку Ибрагимова под домашний арест сроком на один месяц и 29 дней. Ибрагимов возглавлял республиканский Минздрав до апреля 2018 года.

На днях бывший чиновник был задержан, в его доме провели обыск. Задержание проводили сотрудники ФСБ, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах республики. По имеющейся информации, его подозревают в превышении должностных полномочий.

Ранее сегодня информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Кировский суд Махачкалы поместил Танку Ибрагимова под домашний арест сроком на 10 суток. Уточнялось, что Ибрагимов отправлен в Москву, где он прописан, и что срок ареста будет продлен после предъявления ему обвинения.