Новости Политика

Все видео этой рубрики
9 июля 201822:04

Отставка Джонсона не отразится на планах Трампа посетить Лондон

Global Look Press

Отставка Бориса Джонсона с поста главы британского МИД не внесет изменений в планы Дональда Трампа нанести визит в Великобританию. Об этом заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.

Как сообщает "Интерфакс", она подчеркнула, что Трамп готов к рабочему визиту к премьер-министру Терезе Мэй 13 июля и дальнейшему укреплению "особенных отношений США и Британии".

 

Сегодня Борис Джонсон ушел в отставку с поста главы британского МИД. Свое решение он объяснил разногласиями с Мэй по поводу Brexit. В своем прошении об отставке Джонсон заявил, что "страна идет к тому, чтобы стать колонией", сообщает РИА Новости.

"Brexit должен был быть возможностью и надеждой. Он должен был стать шансом вести дела по-другому, стать более гибкими и динамичными и максимально использовать преимущества Великобритании как открытой, смотрящей вовне глобальной экономики. Эта мечта умирает, задыхаясь в ненужных сомнениях в самих себе", — написал Джонсон.

По его мнению, предложения, о которых договорилось правительство, означают следование законам ЕС: "С этой точки зрения мы действительно двигаемся к статусу колонии – и многим будет трудно увидеть экономические и политические преимущества таких договоренностей".

Он поблагодарил Мэй за возможность работать в ее правительстве, а также сотрудников Скотланд-Ярда, обеспечивавших его безопасность. Также он написал, что у Великобритании много друзей в мире. В качестве примера такой дружбы он привел высылку российских дипломатов в ответ на отравление Скрипалей в Солсбери.

Ранее в отставку ушел министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис ушли в отставку. Его место займет Доминик Рааб.

Сейчас

17:08

Джонсон ушел с поста главы Foreign Office

15:25

Эфиопия и Эритрея заключили мир

14:07

Из пещеры Кхао Луанг вывели шестого и седьмого ребенка

13:50

Дерипаска отсудил у Рыбки и Лесли по полмиллиона

13:21

Из затопленной пещеры спасли пятого "Лесного вепря"

13:19

Каскадера Иншакова задержали с травматом

12:49

В Великобритании назначен новый министр по делам Brexit

Показать все новости

Чемпионат мира по футболу 2018

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Эвакуация из пещеры в Таиланде: на спасение каждого ребенка уходит 6 часов

Эвакуация из пещеры в Таиланде: на спасение каждого ребенка уходит 6 часов

2 часа назад

Трансляции

Завтра, 10 июля

20:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/2 финала. Франция - Бельгия
23:05

Все голы дня на ЧМ 2018/обзор матчей. Сборная мира. 10 июля

11 июля

20:35

Футбол. Чемпионат мира. 1/2 финала. Хорватия - Англия
23:05

Все голы дня на ЧМ 2018/обзор матчей. Сборная мира. 11 июля
Все трансляции
Российские волейболисты с триумфом вернулись в Москву

Российские волейболисты с триумфом вернулись в Москву

53 минуты назад
Пенсионное будущее обсудили в Думе и Общественной палате

Пенсионное будущее обсудили в Думе и Общественной палате

1 час назад
"Росстандарт" придумал, как наказать АЗС за недолив

"Росстандарт" придумал, как наказать АЗС за недолив

1 час назад
Вукоевича выгнали из сборной Хорватии за "Славу Украине"

Вукоевича выгнали из сборной Хорватии за "Славу Украине"

5 часов назад
Прилепин ушел из ополчения ДНР обратно в литературу

Прилепин ушел из ополчения ДНР обратно в литературу

4 часа назад
Маргарита Симоньян предложила Джонсону вести шоу на RT

Маргарита Симоньян предложила Джонсону вести шоу на RT

2 часа назад
Девушка из детдома уверяет, что ее мать - Эвелина Бледанс

Девушка из детдома уверяет, что ее мать - Эвелина Бледанс

4 часа назад
Дерипаска отсудил у Рыбки и Лесли по полмиллиона

Дерипаска отсудил у Рыбки и Лесли по полмиллиона

8 часов назад
Пожар в "Зимней вишне": семерым фигурантам в ближайшее время предъявят обвинение

Пожар в "Зимней вишне": семерым фигурантам в ближайшее время предъявят обвинение

48 минут назад
Нужна помощь: Арину Пушкину спасет терапия дорогим препаратом аммонапс

Нужна помощь: Арину Пушкину спасет терапия дорогим препаратом аммонапс

13 часов назад
В России вспоминают Илью Глазунова

В России вспоминают Илью Глазунова

2 часа назад
Сага о сайре: Роскачество развеяло мифы о рыбных консервах

Сага о сайре: Роскачество развеяло мифы о рыбных консервах

14 часов назад
Бизнесмен потратил бюджетные деньги, чтобы украсить дом портретом жены

Бизнесмен потратил бюджетные деньги, чтобы украсить дом портретом жены

9 часов назад
Выиграйте поездку в Тунис!

Выиграйте поездку в Тунис!

10 часов назад
Долгожданные премьеры и любимые фильмы на канале "Россия 1"

Долгожданные премьеры и любимые фильмы на канале "Россия 1"

06.07.2018 14:13
Лия Ахеджакова принимает поздравления

Лия Ахеджакова принимает поздравления

51 минута назад
Рафаэль Надаль пробился в четвертьфинал Уимблдона

Рафаэль Надаль пробился в четвертьфинал Уимблдона

1 час назад
Полиция проверяет информацию об избиении депутата в Самаре

Полиция проверяет информацию об избиении депутата в Самаре

1 час назад
Начальник тыла МВД Карачаево-Черкессии объявлен в розыск

Начальник тыла МВД Карачаево-Черкессии объявлен в розыск

1 час назад
Сергей Игнашевич может стать тренером "Зенита"

Сергей Игнашевич может стать тренером "Зенита"

1 час назад
Покушение на мэра в Азербайджане: задержаны 12 человек

Покушение на мэра в Азербайджане: задержаны 12 человек

1 час назад
"Турпомощь" не сможет помочь клиентам "Авроры БГ" без турпакета

"Турпомощь" не сможет помочь клиентам "Авроры БГ" без турпакета

2 часа назад
В горах Дагестана ищут пропавшего трехлетнего ребенка

В горах Дагестана ищут пропавшего трехлетнего ребенка

2 часа назад
Открылась крупнейшая фабрика смартфонов в мире

Открылась крупнейшая фабрика смартфонов в мире

3 часа назад
На Красной площади звезды сыграли в футбол с особенными детьми

На Красной площади звезды сыграли в футбол с особенными детьми

3 часа назад
Hyundai привезла в Россию "лимитированную" Creta

Hyundai привезла в Россию "лимитированную" Creta

3 часа назад
К середине лета в Бурятии выпал снег. Видео

К середине лета в Бурятии выпал снег. Видео

4 часа назад
Роджер Федерер вышел в 1/4 финала Уимблдона

Роджер Федерер вышел в 1/4 финала Уимблдона

4 часа назад
Найдена зона мозга, которая растёт вместе с социальным статусом

Найдена зона мозга, которая растёт вместе с социальным статусом

4 часа назад
Российские "Лады" резко полюбили за рубежом

Российские "Лады" резко полюбили за рубежом

4 часа назад
В Домодедове задержали нетрезвого дебошира

В Домодедове задержали нетрезвого дебошира

4 часа назад
Россельхознадзор опроверг информацию о штрафах за выращивание картофеля

Россельхознадзор опроверг информацию о штрафах за выращивание картофеля

4 часа назад
Девушка разогнала Lamborghini до 300 километров в час в сочинском туннеле. Видео

Девушка разогнала Lamborghini до 300 километров в час в сочинском туннеле. Видео

4 часа назад
Стартовал прием заявок на конкурс госрекламы "Импульс"

Стартовал прием заявок на конкурс госрекламы "Импульс"

4 часа назад
Учёные рассказали, чем опасны галстуки

Учёные рассказали, чем опасны галстуки

4 часа назад
Тревога в Мехико: похищен контейнер с радиоактивным иридием-192

Тревога в Мехико: похищен контейнер с радиоактивным иридием-192

5 часов назад
Иншаков не знал о запрете ношения оружия на время чемпионата

Иншаков не знал о запрете ношения оружия на время чемпионата

5 часов назад
За "темное прошлое" квартиры продавцы готовы скидывать 20%

За "темное прошлое" квартиры продавцы готовы скидывать 20%

5 часов назад
УАЗ показал гибридный грузовик с динамикой и расходом легковушки

УАЗ показал гибридный грузовик с динамикой и расходом легковушки

6 часов назад
Эфиопия и Эритрея заключили мир

Эфиопия и Эритрея заключили мир

6 часов назад
Мама надавила: миллионер по ошибке продал особняк с золотой жилой

Мама надавила: миллионер по ошибке продал особняк с золотой жилой

6 часов назад
Цыганская дочь: Волчек удивилась, когда Дроздова выбрала нищего Певцова

Цыганская дочь: Волчек удивилась, когда Дроздова выбрала нищего Певцова

7 часов назад
Российские физики разоблачили "квантового вампира"

Российские физики разоблачили "квантового вампира"

8 часов назад
"Человек застрял в кошке": Валькирии прочат кинокарьеру в "ужастиках"

"Человек застрял в кошке": Валькирии прочат кинокарьеру в "ужастиках"

8 часов назад
Слух: Samsung выпустит Galaxy S10 в трех версиях

Слух: Samsung выпустит Galaxy S10 в трех версиях

8 часов назад
В украинском лесу нашли мешки Нацбанка с сотнями миллионов изрезанных гривен. Видео

В украинском лесу нашли мешки Нацбанка с сотнями миллионов изрезанных гривен. Видео

9 часов назад
Какими получились "Монстры на каникулах 3": предпремьерный обзор

Какими получились "Монстры на каникулах 3": предпремьерный обзор

12 часов назад
Смотрите молча? Третьяковка начала борьбу с "черными гидами"

Смотрите молча? Третьяковка начала борьбу с "черными гидами"

12 часов назад
5 продуктов, которые не так полезны, как может показаться

5 продуктов, которые не так полезны, как может показаться

12 часов назад
"Всюду жизнь": Егор Дружинин приглашает на спектакль без слов

"Всюду жизнь": Егор Дружинин приглашает на спектакль без слов

04.07.2018 17:30
Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской принимает заявки

Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской принимает заявки

05.07.2018 18:15