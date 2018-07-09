Отставка Джонсона не отразится на планах Трампа посетить Лондон

Отставка Бориса Джонсона с поста главы британского МИД не внесет изменений в планы Дональда Трампа нанести визит в Великобританию. Об этом заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.

Как сообщает "Интерфакс", она подчеркнула, что Трамп готов к рабочему визиту к премьер-министру Терезе Мэй 13 июля и дальнейшему укреплению "особенных отношений США и Британии".

Сегодня Борис Джонсон ушел в отставку с поста главы британского МИД. Свое решение он объяснил разногласиями с Мэй по поводу Brexit. В своем прошении об отставке Джонсон заявил, что "страна идет к тому, чтобы стать колонией", сообщает РИА Новости.

"Brexit должен был быть возможностью и надеждой. Он должен был стать шансом вести дела по-другому, стать более гибкими и динамичными и максимально использовать преимущества Великобритании как открытой, смотрящей вовне глобальной экономики. Эта мечта умирает, задыхаясь в ненужных сомнениях в самих себе", — написал Джонсон.

По его мнению, предложения, о которых договорилось правительство, означают следование законам ЕС: "С этой точки зрения мы действительно двигаемся к статусу колонии – и многим будет трудно увидеть экономические и политические преимущества таких договоренностей".

Он поблагодарил Мэй за возможность работать в ее правительстве, а также сотрудников Скотланд-Ярда, обеспечивавших его безопасность. Также он написал, что у Великобритании много друзей в мире. В качестве примера такой дружбы он привел высылку российских дипломатов в ответ на отравление Скрипалей в Солсбери.

Ранее в отставку ушел министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис ушли в отставку. Его место займет Доминик Рааб.