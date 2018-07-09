Мосгорсуд заочно арестовал экс-главу "Советского" банка

Станислав Митрушин заочно арестован по решению Мосгорсуда. Экс-глава совета директоров банка "Советский" обвиняется в мошенничестве.

3 июля лицензию у банка "Советский" отозвал Центробанк России, напоминает ТАСС. У входившего в топ-200 российского банка размер собственных средств снизился ниже минимального значения уставного капитала. В феврале 2018 года Центробанк утвердил план санации банка "Советский" через Фонд консолидации банковского сектора.

Митрушин будет объявлен в международный розыск по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России ("Мошенничество в особо крупном размере").