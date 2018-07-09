Александр Емельяненко победил нокаутом чеха Виктора Пешту

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко победил на проходящем в Екатеринбурге турнире чеха Виктора Пешту. Емельяненко выиграл во втором раунде техническим нокаутом.

Александр Емельяненко возобновил карьеру после отбытия наказания и провел свой второй бой. Предыдущий поединок с бразильцем Габриэлом Гонзагой прошел в мае и также завершился досрочной победой Александра. Теперь на счету Емельяненко 28 побед при 7 поражениях.

"Я никогда не выбираю себе соперников, знаю, что я лучше всех. Я дерусь против тех, кого мне поставит организация, в которой я выступаю. То, что я побеждаю, не значит, что они плохие бойцы, это значит, что я лучше подготовлен. Мне без разницы, кого бить. Я немножко неправильно подошел к бою, очень сильно перетренировался. Есть моменты, которые перед будущими боями исключу и буду подходить в лучшей форме", — приводит слова Емельяненко РИА Новости.

Свой следующий бой Александр Емельяненко проведет 16 августа в Москве. Его соперником станет американец Тони Джонсон.