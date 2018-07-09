Россия усилила санитарный контроль на границе с Украиной из-за вспышки холеры

На границе с Украиной усилен санитарный контроль из-за вспышки холеры. Сообщения о заболевании пришли из Мариуполя.

Как заявили в Роспотребнадзоре, на данный момент ситуация стабильная. Угрозы распространения инфекции нет.

Пробы воды и грунта берут каждую неделю. Пока все чисто, передает телеканал "Россия 24".