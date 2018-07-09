Карен Хачанов завершил выступления на Уимблдоне

В Лондоне продолжается Уимблдонский теннисный турнир. Не смог пробиться в четвертьфинал российский теннисист Карен Хачанов, уступивший сербу Новаку Джоковичу в трех сетах.

Двенадцатикратный победитель турниров Большого шлема Новак Джокович был сильнее Карена в каждой из трех партий — 6:4, 6:2, 6:2. Соперники провели на корте 1 час 45 минут. Эта была первая встреча Джоковича и Хачанова под эгидой Ассоциации теннисистов профессионалов. Соперников Джоковича в четвертьфинале станет японец Кэй Нисикори.

22-летний Карен Хачанов был последним представителем России в одиночном разряде нынешнего турнира. Тем не менее, Карен повторил свое лучшее достижение – выход в четвертый круг турниров Большого шлема. В прошлом году он показал аналогичный результат на Открытом чемпионате Франции.