Экс-министр здравоохранения Джереми Хант возглавил МИД Великобритании

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила главой министерства иностранных дел Соединенного Королевства экс-министра здравоохранения и социальной защиты Джереми Ханта. Канцелярия главы правительства сообщила об этом в понедельник, 9 июля, на своей странице в Twitter.

Как отмечается в сообщении, "королева с удовольствием одобрила назначение Джереми Ханта в качестве министра иностранных дел".

Хант на этом посту сменил Бориса Джонсона, ушедшего 9 июля в отставку из-за разногласий с премьер-министром относительно будущих отношений между Лондоном и Брюсселем после Brexit.

Джереми Хант является членом правительства Великобритании с 2010 года. В 2010-2012 годах он был министром культуры, СМИ и спорта, а с 2012 года – министром здравоохранения и соцзащиты, напоминает ТАСС.

С 2005 года Хант является депутатом палаты общин от избирательного округа Юго-Западный Суррей.