Эрдоган после инаугурации назвал состав нового кабинета министров

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган переназначил Мевлюта Чавушоглу на должность главы министерства иностранных дел страны. Об этом сообщило информационное агентство Anadolu.

Фуат Октай стал вице-президентом. Министром юстиции назван Абдулхамит Гюль, главой министерства внутренних дел – Сулейман Сойлу, передает агентство "Интерфакс". В прежнем кабинете министров они занимали эти же посты. Главой министерства финансов назначен Берат Албайрак, зять Реджепа Эрдогана.

Зехра Зюмрют Селчук назначена министром труда, социальных услуг и семьи. Министром промышленности и развития назван Мустафа Варант – один из ближайших сторонников Эрдогана. Мехмет Эрсой стал министром культуры и туризма.

Хулуси Акар возглавил министерство обороны Турции. Он занимал эту же должность в прежнем правительстве. Министерством транспорта и инфраструктуры будет руководить Джахит Туран, а министерством торговли – Рухсар Пекджан.

В результате объединения ряда министерств число министров в правительстве Турции сократилось с 21 до 16.

Ранее 9 июля в Анкаре прошла инаугурация президента Турецкой Республики. Турция перешла от парламентской формы правления к президентской по итогам выборов. В результате была упразднена должность премьер-министра. Теперь президент страны назначает высокопоставленных чиновников, в том числе министров.

Ожидается, что осле утверждения нового состава кабинета министров в стране будет отменен режим чрезвычайного положения, который был введен в июле 2016 года после неудачной попытки государственного переворота в Турции.