Рейтинг одобрения деятельности президента Трампа в США вырос до 43 процентов

В Соединенных Штатах Америки за последнее время вырос рейтинг одобрения деятельности президента Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные опроса, который подготовил Emerson College.

Согласно результатам опроса, сейчас деятельность Трампа одобряют 43 процента американцев и 50 процентов ее не поддерживают.

Согласно данным опроса, проведенного в январе текущего года, Трампа поддерживали 39 процентов граждан Соединенных Штатов и 52 процента опрошенных высказывались о его деятельности негативно.

Опрос проводился 6-7 июля среди зарегистрированных избирателей, передает РИА Новости. Возможная погрешность составляет 3-4 процента.