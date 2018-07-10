В Адыгее начато строительство новой высокогорной автодороги

В Республике Адыгея начали строить новую автомобильную дорогу. Она соединит популярные туристические маршруты в горной части республики. Время в пути сократится втрое.

При проектировании учли сложный рельеф местности — предусмотрели защиту от оползней и камнепадов. Общая протяженность трассы превысит 10 километров, два из которых должны быть готовы уже к зиме, передает телеканал "Россия 24".