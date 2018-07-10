В аэропорту Эйндховена в Нидерландах вылет самолета остановлен из-за угрозы теракта

Военная полиция Голландии предотвратила вылет самолета авиакомпании Ryanair, который направлялся из аэропорта города Эйндховена в шотландский Эдинбург, из-за угрозы теракта. О происшествии сообщила вечером 9 июля телекомпания Omroep Brabant.

Как уточняется, самолет остановили прямо на взлетно-посадочной полосе. Всех пассажиров эвакуировали. В настоящее время воздушное судно обыскивают кинологи с собаками и сотрудники голландской военной полиции.

Решение о задержке вылета было принято после того, как правоохранительные органы обнаружили письмо с угрозой о заложенной на борту бомбе. Из-за того, что в настоящее время самолет находится на взлетной полосе, два последующих рейса – в Лондон (Великобритания) и в Уджду (Марокко) также не могут вылететь.

Аэропорт Эйндховена продолжает принимать рейсы, но все самолеты останавливаются рядом с военно-воздушной базой, которая расположена на противоположном от здания аэровокзала конце. Оттуда пассажиров везут на автобусах, передает ТАСС.