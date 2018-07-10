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10 июля 201800:38

Более трети американцев считают Россию главным соперником США

Более трети граждан США (34 процента) считают Россию главным оппонентом Соединенных Штатов. На втором месте в этом списке – Китай (21 процент), на третьем – КНДР (17 процентов). Об этом свидетельствуют данные опроса, который подготовил Emerson College.

При этом весьма очевидно различие между предпочтениями сторонников Республиканской и Демократической партий. Почти половина (49 процентов) демократов считают Российскую Федерацию главным оппонентом, но лишь 18 процентов республиканцев придерживаются этого мнения.

25 процентов республиканцев назвали главной противодействующей силой Китай, среди демократов поддерживают эту точку зрения 21 процент опрошенных. 17 процентов сторонников Демократической партии считают, что КНДР является главной проблемой США, при этом 14 процентов республиканцев назвали Северную Корею такой.

Опрос, который проводил Emerson College, проводился 6-7 июля среди зарегистрированных избирателей. Возможная погрешность составляет 3-4 процента, передает РИА Новости.

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