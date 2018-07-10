Космический грузовик "Прогресс МС-09" стартовал к МКС с Байконура

С космодрома Байконур стартовала ракета "Союз" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-09".

На нем впервые установлены видеокамеры, чтобы показать отделение ступеней ракеты-носителя. Корабль доставит на Международную космическую станцию топливо, продукты, воду и оборудование.

Космический аппарат впервые отправляют к МКС по короткой схеме — это всего 2 витка вокруг Земли и стыковка со станцией через несколько часов. Обычно корабль делает 34 витка и добирается до МКС за двое суток, напоминает телеканал "Россия 24".