Сообщение о бомбе в самолете в аэропорту Эйндховена оказалось ложным

Сообщение о взрывном устройстве, заложенном на борту самолета в аэропорту Эйндховена в Нидерландах, оказалось ложным. Об этом сообщает телекомпания Omroep Brabant.

Как уточняется, кинологи с собаками и сотрудники голландской военной полиции осмотрели самолет авиакомпании Ryanair, который должен был вылететь в Эдинбург. Ничего подозрительного обнаружено не было, передает ТАСС.

Решение об остановке рейса и обыске самолета было принято после обнаружения правоохранителями письма о том, что на борту находится взрывное устройство. Лайнер остановили прямо на взлетно-посадочной полосе. Пассажиров эвакуировали. Ничего не сообщается о количестве людей в самолете.

Несмотря на отсутствие угрозы, вылеты данного рейса и последующих двух рейсов — в Лондон (Великобритания) и в Уджду (Марокко) были отменены. Рейсы, прибывающие из Барселоны, Болоньи, Ибицы и Фару, перенаправлены в Схипхол.