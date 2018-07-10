Захарова: отставка Джонсона – свидетельство правительственного кризиса Великобритании

Официальный представитель МИДа России прокомментировала отставку министров. Мария Захарова отметила, что кризис в правительстве Великобритании стал очевиден после начала бездоказательных обвинений в адрес России.

Мария Захарова сравнила кабинет министров Великобритании с дырявой шлюпкой, в которой не захотел оставаться даже "британский король политической эксцентрики" Борис Джонсон.

Захарова отметила, что отставки – это последствия британской линии поведения относительно дела Скрипалей, передает телеканал "Россия 24". По мнению Захаровой, столько врать — уже опасно, учитывая что в Эймсбери только что умерла британская подданная. А это означает, что теперь министрам Терезы Мэй придется отвечать уже перед собственным народом.