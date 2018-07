Илон Маск: мини-субмарина для спасения детей из пещеры в Таиланде готова

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск написал в Twitter, что его мини-субмарина, которую он предложил использовать для спасения подростков из пещеры в Таиланде, готова к использованию.

Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids’ soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT