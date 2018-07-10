Илон Маск: мини-субмарина для спасения детей из пещеры в Таиланде готова

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск написал в Twitter, что его мини-субмарина, которую он предложил использовать для спасения подростков из пещеры в Таиланде, готова к использованию.

Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids’ soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT — Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2018

Маск отмечает, что субмарина сделана из частей ракет и названа "Лесной вепрь" в честь детской футбольной команды. Подлодка полностью готова к использованию. Ранее Маск сообщал об испытаниях мини-субмарины, проходивших в бассейне в Лос-Анджелесе.

12 подростков из местной детской футбольной команды "Лесные вепри" и их тренер пропали 23 июня, напоминает РИА Новости. Как оказалось, они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались заблокированными внутри из-за внезапно начавшегося наводнения. Поисковая операция продолжалась 10 дней. Подростков и их тренера нашли в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Утром 8 июля глава штаба спасательной операции известил о начале эвакуации детей и тренера из пещеры.

В воскресенье, 8 июля, из пещеры эвакуировали четверых подростков. Вторую часть спасательной операции начали утром 9 июля. За этот день спасателям удалось эвакуировать из пещеры еще четверых детей. Всех пострадавших доставили в больницу города Чианграй, где они в течение нескольких дней будут проходить реабилитацию. Третья фаза операции начнется во вторник, 10 июля.