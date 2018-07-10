В Петропавловске-Камчатском двухлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа

В Петропавловске-Камчатском прокуратура проводит проверку по факту падения двухлетнего мальчика из окна четвертого этажа. О происшествии сообщили представители пресс-службы прокуратуры Камчатского края.

По предварительной информации, днем 7 июля из-за недосмотра родителей двухлетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже жилого дома.

Ребенка доставили в больницу. Врачи диагностировали у него ушибы и подозрение на сотрясение головного мозга, передает агентство "Интерфакс". После обследования мальчика направили на амбулаторное лечение.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.