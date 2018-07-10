Паводок подтопил села и дачные кооперативы в окрестностях Читы

Вышедшая из берегов река Чита подтопила несколько сел, расположенных в окрестностях Читы. В зоне подтоплений также оказалось несколько дачных кооперативов. Такие данные сообщают представители пресс-службы ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

Как уточняется, паводковые воды подтопили участки в населенных пунктах Береговое, Верх-Чита, Шишкино. Местами вода подошла очень близко к домам, передает РБК.

В настоящее время проводится подворовый обход с целью уточнения обстановки.