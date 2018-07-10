NYT: Трамп назвал глупыми людей, советовавших ему не звонить Путину

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным назвал глупыми людьми своих помощников, которые рекомендовали не звонить российскому лидеру. Об этом пишет издание The New York Times, ссылаясь на источник.

"Это глупые люди, не стоит их слушать", — сказал Дональд Трамп Владимиру Путину.

Телефонный разговор лидеров США и России, о котором идет речь, состоялся 20 марта текущего года. Дональд Трамп позвонил, чтобы поздравить Владимира Путина с победой на президентских выборах, напоминает агентство "Интерфакс".

Встреча американского и российского президентов состоится в столице Финляндии Хельсинки 16 июля.