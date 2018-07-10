В Японии 55 тысячам человек рекомендовано эвакуироваться из-за тайфуна

Население города Миякодзима (более 55 тысяч человек), расположенного на архипелаге Мияко в японской префектуре Окинава, получило рекомендации эвакуироваться из-за приближения тайфуна "Мариа".

В настоящее время тайфун также вплотную приблизился к группе южных островов Сакисима в той же префектуре.

В центре тайфуна давление составляет 935 гектопаскалей, передает РИА Новости. Скорость ветра в центре – 50 метров в секунду с порывами до 70 метров в секунду.

В связи с приближением тайфуна в городах Наха и Урума зафиксирована скорость ветра 28,5 и 29,7 метра в секунду соответственно. По прогнозам метеорологов, высота волн ожидается до 12 метров. За сутки может выпасть до 350 миллиметров осадков.

Синоптики призывают заранее принять необходимые меры безопасности, без необходимости не выходить на улицу и не приближаться к морю.