С января по июнь 2018 года инфляция в Венесуэле составила более 4600 процентов

В июне текущего года ежедневный рост цен в Венесуэле достиг 2,8 процента, а с начала года инфляция превысила 4600 процентов. Такие данные опубликовал 9 июля член комитета по финансам Национальной ассамблеи страны Альфонсо Маркина.

Как уточнил Маркина, с января по июнь 2018 года накопленная инфляция достигла 4684,3 процента. В годовом исчислении в период с июня 2017 года по июнь 2018 года она составляет 46305 процентов. В Венесуэле уже несколько лет не публикуются официальные данные о росте цен.

Во второй половине апреля правительство в очередной раз подняло минимальную зарплату, напоминает ТАСС. С учетом средств, которые выделяются на приобретение продовольственных товаров, минимальный доход работающего гражданина составил 2,55 миллиона боливаров. При этом, по данным экспертов из неправительственных организаций, стоимость продуктового набора на месяц для семьи, состоящей из пяти человек, в мае превысила 220 миллионов боливаров.

Многие граждане Боливарианской Республики вынуждены эмигрировать из-за тяжелого положения в стране. В настоящее время только на территории Колумбии, расположенной по соседству, находятся более 800 тысяч венесуэльцев.