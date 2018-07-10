Количество жертв кораблекрушения в Таиланде возросло до 44

Количество жертв катастрофы туристического судна "Феникс" у берегов острова Пхукет в Таиланде в конце прошлой недели возросло до 44. Пропавшими без вести теперь считаются три человека. Такие данные сообщил телеканал Thai PBS, ссылаясь на штаб поисково-спасательной операции, продолжающейся в море южнее Пхукета.

Ранее СМИ сообщали о 42 погибших. К настоящему времени в морг больницы "Вкатчира Пхукет" доставлено 44 тела погибших в кораблекрушении. Еще одно тело пока не удалось поднять на поверхность, так как его прижал к морскому дну борт судна, затонувшего на глубине 40 метров.

Спасателям удалось выяснить, что пять человек, которых ранее считали пропавшими без вести, не присутствовали на "Фениксе" в момент крушения: они в последний момент отказались от экскурсии по островам и остались на берегу, но при этом их имена не были вычеркнуты из списка пассажиров. Ранее штаб сообщал о четырех туристах, которым чудом удалось избежать катастрофы.

Туристическое судно "Феникс" затонуло южнее Пхукета, опрокинутое волной, 5 июля. В основном пассажирами судна были туристы из КНР, экипаж состоял из граждан Таиланда, передает РИА Новости. В первые часы после кораблекрушения военным морякам и рыбакам удалось спасти 49 человек.