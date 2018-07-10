Космический грузовик "Прогресс МС-09" пристыковался к МКС

Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-09" пристыковался к Международной космической станции (МКС), впервые долетев до нее по сверхкороткой схеме. При этом полет длился около четырех часов. Об этом сообщили представители российского Центра управления полетами (ЦУП).

Как уточняется, стыковка космического грузовика "Прогресс МС-09" с орбитальной станцией произошла в 4:31 по московскому времени в автоматическом режиме. Грузовой корабль причалил к стыковочному отсеку "Пирс", передает ТАСС.

Ракета "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-09" стартовала с космодрома Байконур в 00:51 по времени Москвы. Спустя девять минут корабль штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя и продолжил самостоятельный полет к Международной космической станции.