Число погибших от наводнений в Японии увеличилось до 140 человек
По данным на утро вторника, 10 июля, в результате наводнения в Японии 140 человек погибли, еще более 80 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.
Как уточняется, больше всего погибших – в префектуре Хиросима (запад острова Хонсю), а также в префектурах Эхимэ и Окама (остров Сикоку), передает агентство "Интерфакс".
Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ отказался от зарубежного турне в связи с тяжелой ситуацией, которая сложилась в стране из-за ненастья.
Министр финансов Японии Таро Асо сообщил СМИ, что правительство страны использует резервный фонд бюджета на 2018 год для оказания помощи районам страны, пострадавшим от удара стихии, а также готово выделить дополнительные средства в случае, если резервного фонда не хватит. В работах по ликвидации последствий удара стихии участвуют 75 тысяч человек, в том числе полицейские и бойцы японских Сил самообороны, сообщает ТАСС.
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