Глава МИД Британии: именно Джонсон организовал ответную реакцию на инцидент в Солсбери

Новый глава МИД Великобритании оценил роль своего предшественника Бориса Джонсона в реакции на дело Скрипалей. По словам Джереми Ханта, именно Джонсон организовал "чрезвычайно важную" ответную реакцию на инцидент в Солсбери.

Глава министерства иностранных дел стал вторым за сутки британским министром, добровольно покинувшим кабинет, напоминает телеканал "Россия 24". В своем письме к Терезе Мэй Борис Джонсон обозначил темы, по которым он не согласен с премьером. В первую очередь это выход Великобритании из Европейского союза. По словам Джонсона, в переговорах с Брюсселем Лондон "поднял белые флаги капитуляции".

Глава МИД ушел в отставку прямо перед выступлением Терезы Мэй в парламенте, и речь политика постоянно прерывали ее оппоненты, которые буквально высмеивали главу правительства.