"Старая добрая мантра" — именно так МИД России назвал заявления Лондона по поводу происшествия в Эймсбери.

Британский министр обороны Гэвин Уильямсон утверждает, что Россия причастна к отравлению Доун Стёрджес, которая в итоге скончалась, и ее спутника. По словам Уильямсона, то, что атаку совершила именно Москва – это "простая истина". Только доказательств не предоставил. Но призвал обсудить случившееся "всем миром".

Министерство иностранных дел России в ответ предложило Лондону прекратить голословные обвинения и "заняться чем-то новым". Например, "тщательным расследованием".

Кстати, Москва уже не раз предлагала помощь по так называемому делу Скрипалей в Солсбери. Но британские власти не идут на контакт, напоминает телеканал "Россия 24".