Жители Аргентины протестуют против выделения кредита МВФ

По улицам Буэнос-Айреса прошли тысячи людей. Они не хотят, чтобы их правительство брало кредит на 50 миллиардов долларов у Международного валютного фонда.

Президент страны Маурисио Макри запросил у МВФ помощи из-за резкого падения курса национальной валюты, передает телеканал "Россия 24". Он обещает вложить средства в программу, которая поднимет экономику страны. Но оппозиционеры убеждены, что деньги осядут в карманах владельцев корпораций.

Над центральным проспектом Буэнос-Айреса в День независимости Аргентины развеваются плакаты с призывами: "Мы не вернемся в МВФ". Протестующие считают, что именно из-за реформ под эгидой фонда цены растут, а люди терпят массовые сокращения.