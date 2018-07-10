Советник Трампа остался без ужина из-за оскорбления сотрудника кафе

Советник Трампа остался без ужина из-за нападок официанта. Как пишет издание The Washington Post, Стивен Миллер сам рассказал об этом коллегам.

В Вашингтоне Миллер взял в кафе на вынос роллы на 80 долларов, передает телеканал "Россия 24". Продавец выбежал за ним, закричал вслед и показал неприличный жест. Чиновник предпочел и вовсе выбросить ужин — побоялся, что ему подложили испорченное блюдо.

Что характерно, некоторые американские СМИ осуждают не выходку продавца, а поведение Миллера, который, по их мнению, слишком бурно отреагировал на произошедшее.