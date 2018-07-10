Леброн Джеймс официально перешел в "Лэйкерз"

Один из сильнейших баскетболистов современности Леброн Джеймс официально стал игроком "Лос-Анджелес Лэйкерз". Трехкратный чемпион НБА подписал с калифорнийцами четырехлетний контракт.

Контракт 33-летнего Джеймса с "Кливленд Кавалиерз" истек, и нападающий не стал заключать с "рыцарями" новое соглашение. Леброн предпочел сменить клуб и стал игроком одного из самых титулованных клубов НБА "Лос-Анджелес Лэйкерз". 16-кратные чемпионы НБА переживают не лучший период своей истории. В последний раз "жители озерного края" выходили в плей-офф в 2012 году.

Леброн Джеймс дважды выигрывал звание чемпиона НБА в составе "Майами Хит" и один раз в рядах "Кливленд Кавалиерз". Также он еще шесть раз участвовал в главных финалах.