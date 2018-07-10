Тимати приехал на суд по делу об избиении DJ Smash

Рэпер Тимати прибыл в пермский суд для участия в заседании по делу об избиении DJ Smash.

В феврале в пермском ночном клубе "Дом Культуры" был избит Андрей Ширман (DJ Smash). Музыкант получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга​​​.

Общественный резонанс ситуация получила после того, как Тимати опубликовал на своей странице в Instagram видео DJ Smash из больницы. Рэпер обвинил в избиении бывшего депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича, сообщает РИА Новости.

По факту драки было заведено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести группой лиц из хулиганских побуждений (статья 112 УК РФ). Сам Телепнев свою вину не признает. Он заявил, что драка была, а он оказался просто "не в том месте и не в то время". Телепнев был помещен в изолятор временного содержания, но потом освобожден под залог.