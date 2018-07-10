"Барселона" приобрела Артура Рамоса за 40 млн евро

Испанская "Барселона" объявила о подписании контракта с бразильским полузащитником Артуром Рамосом, который выступал за "Гремио". Сумма сделки составила 31 миллион евро, а еще 9 миллионов бразильский клуб получит в виде дополнительных бонусов.

21-летний футболист заключил соглашение с каталонцами сроком на шесть лет, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт "сине-гранатовых". При этом сообщается, что сумма отступных за хавбека составляет 400 миллионов евро.

Отметим, что в минувшем сезоне бразильского чемпионата Рамос сыграл за "Гремио" семь матчей, выходя на поле в основном составе. В играх он отметился одним забитым голом и совершил один голевой пас.