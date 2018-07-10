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Спасение детей в Таиланде 1 час назад

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10 июля 201809:20 Алена Пивкина

У спасенных из пещеры детей обнаружена инфекция

EPA

Меньше часа назад в Таиланде началась третья фаза операции по спасению подростков из затопленной пещеры. Там все еще остаются пять человек: четыре школьника и их тренер. А уже вызволенные из заточения восемь детей находятся в больнице.

Первые результаты анализов показали, что в их крови признаки инфекции. Так что еще как минимум неделю восьмерым спасенным подросткам придется провести под пристальным наблюдением врачей. В целом, говорят медики, дети чувствуют себя хорошо. У них нет лихорадки, они самостоятельно передвигаются и уже могут есть нормальную еду. Однако в ближайшие два дня этим уже бывшим пленникам затопленной пещеры предстоят тщательные лабораторные исследования.

"У четверых подростков пониженная температура тела, поэтому мы заботимся о них с помощью оборудования для обогрева. Кроме того, нас беспокоят результаты рентгена двух мальчиков. Вероятно, у них может быть инфекция в легких", — рассказал постоянный секретарь министерства здравоохранения Таиланда Чесада Чокдамронгсук.

 

Подросткам, имен которых власти по-прежнему не раскрывают, уже вкололи вакцину от бешенства и дали витамин Б. Теперь ждут оставшихся пятерых членов группы, которая оказалась в водной ловушке в пещере. Уже несколько дней из нее откачивают воду, чтобы помочь спасателям в проведении операции. Метеорологи утверждают, что нужно торопиться, пока снова не начались дожди. Местные власти настроены оптимистично. Обещают, что уже сегодня всех оставшихся в пещере удастся освободить.

"Радостная новость: целью сегодняшней операции является вывод на поверхность всех пятерых человек, остающихся в пещере, и четверых военнослужащих, включая врачей, которые были с детьми все время с момента их обнаружения. Сегодня наверх выйдут все девять человек", — сообщил губернатор провинции Чианграй Наронгсак Осоттханакон.

Спасательные операции занимают в среднем по десять часов каждая. На маршруте меняют сотни баллонов с воздухом. Именно так дышат спасатели и дети, которые вынуждены преодолевать большую часть пути под водой.

23 июня в провинции Чианграй игроки юниорской футбольной команды вместе с тренером зашли в пещеру и через несколько часов оказались заблокированы из-за внезапного наводнения. Дайверы искали группу больше недели.

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