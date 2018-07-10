В центре Москвы выстроилась очередь за умными колонками "Яндекса"

В центре Москвы около магазина "Яндекса" на улице Тимура Фрунзе выстроилась очередь в связи с началом продаж "умной колонки" — устройства, предназначенного для облегчения и усовершенствования жизни человека, передает РИА Новости.

Огромная очередь появилась еще за час до открытия магазина. С 10:00 стартовали продажи "Яндекс.Станции" на базе голосового помощника "Алиса". Это первое устройство, разработанное в компании.

Пользователь может обращаться к голосовому помощнику с поручениями: например, попросить ее завести будильник или рассказать сказку на ночь.

"Алиса" услышит голос даже из другого конца комнаты, так как станция оснащена матрицей из семи микрофонов.