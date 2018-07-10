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Виртуальная реальность 10 минут назад

Новости Наука

10 июля 201812:15 Евгения Ефимова

Виртуальный Эйнштейн поможет неуверенным людям поумнеть

Альберт Эйнштейн, 1929 год.
Фото Global Look Press.

Проведя забавный эксперимент, исследователи пришли к удивительному итогу: если человек будет "воображать" себя в теле знаменитого учёного Альберта Эйнштейна, он может раскрыть свой внутренний потенциал и "разблокировать" ранее недоступные умственные ресурсы. Такая уловка особенно пригодится людям с низкой самооценкой, которые смогли улучшить свои результаты в когнитивных тестах.

Представить самые немыслимые вещи человеку поможет, конечно же, виртуальная реальность.

"Виртуальная реальность может создать иллюзию виртуального тела вместо своего собственного. Это называется виртуальным воплощением", — рассказывает профессор Мел Слейтер (Mel Slater) из Барселонского университета.

По его словам, в иммерсивной виртуальной среде участники могут видеть новое тело, отражённое в зеркале.

"И оно [его движение] будет точно соответствовать их движениям, помогая создавать сильнейшую иллюзию того, что виртуальное тело является их собственным", — говорит Слейтер.

Предыдущие работы показали, что виртуальное воплощение может поразительным образом влиять на отношения и поведение человека.

Как говорит Слейтер, на этот раз специалисты задались вопросом, сможет ли виртуальное воплощение повлиять на познавательную способность?

"Если бы мы дали кому-то узнаваемое тело, которое представляет собой высший интеллект, такой как Альберт Эйнштейн, люди бы лучше справлялись с когнитивной задачей, чем люди с телом незнакомого человека?", — спрашивает учёный. Собственно, именно это они и решили проверить.

Чтобы "решить головоломку", исследователи пригласили к участию в эксперименте виртуального воплощения 30 молодых мужчин.

До виртуального погружения участники прошли три теста: во-первых, они выполнили когнитивное задание для выявления их навыков планирования и решения проблем, во-вторых, задание для количественной оценки их самооценки, в-третьих, одно задание для выявления любого скрытого предубеждения по отношению к пожилым людям.

Отмечается, что предубеждения человека обычно основаны на том мнении, что кто-то отличается от него самого.

Целью последнего задания было выяснить, может ли опыт моделирования внешности пожилых людей изменить отношение к ним.

После пройденных тестов участники надевали костюм для отслеживания движений тела и гарнитуру виртуальной реальности. Половине участников "досталось" тело Эйнштейна, другой – тело неизвестного человека.

После выполнения некоторых упражнений в виртуальной среде с их "новым" телом они повторили когнитивные тесты и тесты, выявляющие скрытые предубеждения к пожилым людям.

Оказалось, что люди с низкой самооценкой справлялись с познавательной задачей лучше, будучи в виртуальном теле Эйнштейна, по сравнению с теми, кому "досталось" тело не такого знаменитого человека, возраст которого соответствовал участнику.

Кроме того, предвзятость к пожилым людям у людей с виртуальным телом Эйнштейна уменьшилась. Также "пребывание" в пожилом теле, пусть и в виртуальной среде, возможно, слегка изменяло отношение участников, размывая различия между пожилыми людьми и ими самими.

Аналогичным образом нахождение в виртуальном теле кого-то невероятно умного, возможно, заставляло участников думать о себе по-другому, позволяя им "разблокировать умственные ресурсы, к которым у них обычно не было доступа", говорится в пресс-релизе.

Важно отметить, что эти когнитивные улучшения произошли у людей лишь с низкой самооценкой.

Исследователи предполагают, что те, у кого была низкая самооценка, смогли добиться большего, изменяя то, как они думали о себе. Видя себя в теле уважаемого и умного учёного, люди, вероятно, смогли повысить уверенность в себе во время когнитивного теста.

Исследование показывает, что наш мозг достаточно гибко воспринимает наше тело.

Впрочем, учёные уверены в необходимости дальнейших исследований этого явления с большим числом участников, включая женщин и мужчин. Тем не менее полученные данные свидетельствуют о том, что методика может быть полезна в образовании.

"Вполне возможно, что такая техника может помочь людям с низкой самооценкой лучше выполнять когнитивные задачи, и это может быть полезно в образовании", — заключает Слейтер.

Результаты любопытного исследования представлены в научном издании Frontiers in Psychology.

К слову, авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее рассказывали и о других возможностях виртуальной реальности: в частности, с её помощью американские лыжники готовятся к Олимпиаде, пациенты восстанавливаются после инсульта и спасаются от фантомных болей.

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