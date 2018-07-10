Паводок в Читинской области стал самым сильным за всю историю
Паводок в Чите стал превзошел показатели 1991 года и стал самым масштабным за всю историю наблюдений.
Как сообщили ТАСС в Читинском гидрометцентре, вода в реке Чита поднялась на 405 сантиметров. Прежде наивысшим считался показатель 1991 года — 379 сантиметров.
Дожди около месяца идут в Забайкалье почти ежедневно. Подтопленными оказались шесть населенных пунктов в Шилкинском, Нерчинском и Карымском районах, включая город Шилка. В ночь на вторник паводковые воды обрушились на окрестности города Нерчинск, где подтопило 15 приусадебных участков и два дачных кооператива.
Как передает "Россия 24", в поселке Смоленка затоплены сотни домов. Передвигаться по улицам можно только на внедорожниках и лодках. Группа спасателей отправилась на поиски людей, которые еще, возможно, находятся в своих домах. Часть из них — дети и люди пожилого возраста, которых спасатели выносили на руках. Впрочем, многие жители, несмотря на ухудшение ситуации, отказались от эвакуации, переживая за сохранность вещей. Помогают спасателям в поиске и доставке на сушу попавших в беду и просто неравнодушные люди, имеющие лодки и вездеходы.
В Чите река подтопила улицы и дворы, гаражи, мосты и проезды, а также несколько сел и дачных кооперативов в окрестностях города. Вода достигает крыш легковых автомобилей, люди вынуждены передвигаться на лодках. Движение через один из мостов перекрыто, схему движения общественного транспорта пришлось изменить.
С подтопленных территорий эвакуировано около тысячи человек. В городе подготовлено пять пунктов временного размещения. Без электричества из-за паводка остались около 1,2 тысячи жителей Читы. Кроме того, дома на 17 улицах города остались без водоснабжения, для их жителей организован подвоз воды. Сегодня в Чите и нескольких районах края солнечная погода, но уже завтра в регион могут вернуться дожди.
Паводок 1991 года также пришелся на июль. Тогда без крова остались 2,3 тысячи семей, в негодность пришли 325 квартир, общий материальный ущерб составил 29 миллионов рублей.
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