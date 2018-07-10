Охранник Кубка Стэнли перепроверил трофей после празднований Овечкина

Сотрудник службы безопасности Марио Делла-Савиа, представляющий Зал хоккейной славы, прокомментировал поездку Кубка Стэнли по России. По его словам, главный трофей НХЛ подвергся непростым испытаниям во время празднований Александром Овечкиным.

"На данный момент мы уже находимся в Праге, куда трофей приехал по инициативе Якуба Враны и Михала Кемпны, — сказал Делла-Савиа, слова которого приводит "Спорт-экспресс" со ссылкой на Blesk. – Что же касается тех празднований в исполнении Овечкина, то мы были вынуждены тщательно проверить трофей, когда забирали его. Александр делал с ним разные штуки, но все было в полном порядке. Теперь интересно, что придумают чешские парни".

"К Кубку Стэнли может прикоснуться любой человек, может его обнять или поцеловать. По трофею есть только одно ограничение – его нельзя поднимать над головой, потому что это привилегия исключительно тех, чье имя на кубке выгравировано".

Напомним, что Овечкин, являющийся капитаном "Вашингтон Кэпиталз", впервые в своей заокеанской карьере завоевал Кубок Стэнли.