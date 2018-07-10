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Открытие и исследование галактик во Вселенной 47 минут назад
Столкновение с "колбасной галактикой" навсегда изменило форму Млечного Пути
Орбитальный телескоп Gaia отыскал следы крупнейшего столкновения нашей звёздной системы с другой галактикой. Именно эта катастрофа, как полагают авторы, изменила очертания Млечного Пути, наградив его выпуклостью в центре (балджем) и разреженным сферическим гало. Впрочем, открытие сделано благодаря гораздо более скромной структуре, необычный вид которой вызвал у авторов гастрономические ассоциации.
"Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) уже писали о космическом картографе Gaia. Этот уникальный инструмент определяет пространственные координаты звёзд, а также скорость и направление их движения. Это позволяет строить трёхмерную карту перемещения светил по Галактике.
Необычная структура была замечена на особой двумерной диаграмме. По горизонтальной оси на ней отложена радиальная скорость звезды (по направлению к центру Галактики или от него), а по вертикальной – скорость обращения вокруг этого центра. Большинство изученных светил Млечного Пути образуют на ней небольшой сгусток округлой формы. Однако под ним внезапно обнаружилось нечто продолговатое. Курильщик мог бы сравнить это образование с сигарой, а проголодавшийся человек – с сосиской.
"Мы построили [распределение] скоростей звёзд, и форма колбасы просто выскочила нам навстречу", – объясняет соавтор открытия Винн Эванс (Wyn Evans) из Кембриджского университета.
Этот необычный результат вызвал к жизни целую серию научных работ. В основной из них авторы объясняют природу обнаруженной аномалии.
На диаграмме "отметились" звёзды, движущиеся по необычайно вытянутым и очень похожим друг на друга орбитам. Такое сходство навело исследователей на мысль об общности происхождения. После сложных расчётов они пришли к выводу, что эти светила – "пришельцы" в Млечном Пути.
Когда-то они были частью галактики, которую учёные так и назвали "колбасной" (важно понимать, что это не имеет никакого отношения к её форме, а говорит только о том, что "колбаса" обязана ей своим происхождением). Это была карликовая звёздная система с массой в 50 миллиардов Солнц. 8–10 миллиардов лет назад, когда Солнца не было и в помине, она врезалась в Млечный Путь. И это было самое крупное столкновение в его истории.
Оно навсегда изменило облик Галактики. Из звёзд и межзвёздного вещества как частично разрушенного диска Млечного Пути, так и "пришлой" звёздной системы образовалась центральная выпуклость (балдж) и разреженное сферическое облако (гало Млечного Пути). Впрочем, и самому "пришельцу" не поздоровилось.
"Столкновение разорвало карликовую галактику на клочки, оставив её звезды двигаться по очень вытянутым орбитам", – рассказывает соавтор работы Василий Белокуров (Vasily Belokurov) из Кембриджского университета.
Так и образовалась та самая "колбаса". Но это не единственный реликт, оставшийся со времён катастрофы. В другом исследовании авторы выявили не менее восьми шаровых звёздных скоплений, бывших когда-то частью "колбасной галактики", а ныне влившихся в Млечный Путь. В ещё одной статье астрономы рассматривают поток "обломков", который ныне вращается вокруг центра Галактики не в ту же сторону, что и почти всё её вещество, а в обратную.
Напомним, что "Вести.Наука" ранее писали о сталкивающихся сверхсветовых галактиках, и о звёздной системе, которой удалось избежать "космических ДТП" и остаться в первозданном состоянии.
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