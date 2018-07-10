Фернандо Торрес подписал контракт с японским клубом

Испанский футболист Фернандо Торрес объявил о своем переходе в японский "Саган Тосу". Нападающий присоединился к своему новому клубу на правах свободного агента. Детали совершенной сделки не разглашаются. Впрочем, ранее сообщалось, что годовая зарплата Эль Ниньо составит порядка шести миллионов евро.

"Мой новый клуб одним из первых проявил ко мне интерес, и руководители клуба убедили меня в серьезности проекта, — цитирует Торреса Чемпионат.Com со ссылкой на Marca. — В клубе считают, что я смогу помочь вернуть его на лидирующие позиции. Полагаю, что японский чемпионат, а также жизнь в новой стране и мне дадут новый опыт".

Ранее Торрес принял решение не продолжать свое сотрудничество с мадридским "Атлетико", с которым у 34-летнего испанца завершился срок действующего контракта. За "матрасников" игрок выступал на протяжении десяти лет, за которые он сыграл в 348 матчах и стал автором 121 гола.

Известно, что в "Саган Тосу" Торрес будет выступать под девятым номером.