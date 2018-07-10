Водитель едва не утонул в машине, унесенной водой во время паводка в Забайкалье. Видео

Житель Забайкалья едва не погиб в своем легковом автомобиле, оказавшемся в воде – инцидент, произошедший утром во вторник, 10 июля, в окрестностях Читы, попал на видео.

Местные СМИ, со ссылкой на очевидцев, сообщают, что мужчина попытался спасти машину, которую начало смывать в реку. Его усилия не увенчались успехом и через некоторое время он сам попал в весьма затруднительное положение.

На записи видно, как водитель далеко не с первой попытки сумел выбраться из салона постепенно погружающегося транспортного средства, плывшего по течению.

К счастью, ему все же удалось своевременно покинуть авто и доплыть до берега.

В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, что в результате сильных дождей в Забайкальском крае возникла сложная паводковая ситуация, специалисты прогнозируют возможное ухудшение обстановки. Так, в столице региона – Чите, паводок превзошел показатели рекордного 1991 года и стал самым масштабным за всю историю наблюдений.