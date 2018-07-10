Новости Общество

Все видео этой рубрики
10 июля 201811:55

Над пропастью во ржи: нижегородец попытался скинуть 10-летнего обидчика сына с 3-го этажа

В Нижнем Новгороде завершено и направлено в суд уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, угрожавшего скинуть в лестничный проем с третьего этажа 10-летнего мальчика.

По данным СКР, в начале июня на детской площадке произошла ссора между 13-летним сыном обвиняемого и 10-летним мальчиком, в ходе которой младший нецензурно оскорбил старшего​​​.

По данным следствия, мальчик рассказал отцу о ссоре, после чего, мужчина, желая запугать обидчика, вышел во двор, схватил ребенка за шею и повел его в подъезд дома.

Там он взял одной рукой ребенка за ногу, второй – за руку и перевесил через перила, угрожая скинуть вниз.

Мужчина обвиняется в угрозе причинения тяжкого вреда здоровью малолетнему.

Сейчас

12:22

Джордж Клуни попал в ДТП на Сардинии

12:08

Из пещеры в Таиланде вынули девятого ребенка

10:02

В центре Москвы выстроилась очередь за умными колонками "Яндекса"

07:27

В Таиланде начинается третий этап операции по спасению детей из пещеры

06:49

Киев снова пообещал Европе усилить борьбу с коррупцией

06:23

МИД России прокомментировал заявления Британии по поводу ЧП в Эймсбери

05:43

Число погибших от наводнений в Японии увеличилось до 140 человек

Показать все новости

Чемпионат мира по футболу 2018

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

"Прогресс МС-09" впервые долетел до МКС за 3 часа 40 минут

"Прогресс МС-09" впервые долетел до МКС за 3 часа 40 минут

54 минуты назад

Трансляции

20:50

Футбол. Чемпионат мира. 1/2 финала. Франция - Бельгия
23:05

Все голы дня на ЧМ 2018/обзор матчей. Сборная мира. 10 июля

Завтра, 11 июля

20:35

Футбол. Чемпионат мира. 1/2 финала. Хорватия - Англия
23:05

Все голы дня на ЧМ 2018/обзор матчей. Сборная мира. 11 июля
Все трансляции
У спасенных из пещеры детей обнаружена инфекция

У спасенных из пещеры детей обнаружена инфекция

2 часа назад
Россия ужесточила миграционное законодательство

Россия ужесточила миграционное законодательство

3 часа назад
Скандальное видео хорватского футболиста оказалось приветом сербским друзьям

Скандальное видео хорватского футболиста оказалось приветом сербским друзьям

28 минут назад
В Санкт-Петербурге определится первый финалист чемпионата мира

В Санкт-Петербурге определится первый финалист чемпионата мира

5 часов назад
Охранник Кубка Стэнли перепроверил трофей после празднований Овечкина

Охранник Кубка Стэнли перепроверил трофей после празднований Овечкина

1 час назад
В центре Москвы выстроилась очередь за умными колонками "Яндекса"

В центре Москвы выстроилась очередь за умными колонками "Яндекса"

1 час назад
Мужчина в Вышнем Волочке отправил девушку в нокаут ударом ноги

Мужчина в Вышнем Волочке отправил девушку в нокаут ударом ноги

45 минут назад
Нужна помощь: Арину Пушкину спасет терапия дорогим препаратом аммонапс

Нужна помощь: Арину Пушкину спасет терапия дорогим препаратом аммонапс

09.07.2018 08:25
Столкновение с "колбасной галактикой" навсегда изменило форму Млечного Пути

Столкновение с "колбасной галактикой" навсегда изменило форму Млечного Пути

41 минута назад
Россиянин подарил английскому блогеру билет на полуфинал Англия - Хорватия

Россиянин подарил английскому блогеру билет на полуфинал Англия - Хорватия

2 часа назад
Джонни Деппа обвинили в избиении члена съемочной группы

Джонни Деппа обвинили в избиении члена съемочной группы

3 часа назад
Выиграйте поездку в Тунис!

Выиграйте поездку в Тунис!

09.07.2018 12:04
Долгожданные премьеры и любимые фильмы на канале "Россия 1"

Долгожданные премьеры и любимые фильмы на канале "Россия 1"

06.07.2018 14:13
Водитель едва не утонул в машине, унесенной водой во время паводка в Забайкалье. Видео

Водитель едва не утонул в машине, унесенной водой во время паводка в Забайкалье. Видео

51 минута назад
Microsoft Surface Go: планшет на Windows за 400 долларов

Microsoft Surface Go: планшет на Windows за 400 долларов

1 час назад
Эксперты считают, что "Прагу" надо переделать в ТЦ

Эксперты считают, что "Прагу" надо переделать в ТЦ

1 час назад
Авария, унесшая жизнь мотоциклиста в Кемерове, попала на видео

Авария, унесшая жизнь мотоциклиста в Кемерове, попала на видео

1 час назад
Кинотеатры могут начать проверять документы перед покупкой билета

Кинотеатры могут начать проверять документы перед покупкой билета

2 часа назад
Сэкономить, но не прогадать: скидки на московской вторичке достигают 20%

Сэкономить, но не прогадать: скидки на московской вторичке достигают 20%

2 часа назад
Вести.net: фитнес-трекеры Polar помогли рассекретить военные базы США

Вести.net: фитнес-трекеры Polar помогли рассекретить военные базы США

2 часа назад
Lada Priora будет жить (и "кушать" дешевый АИ-92!)

Lada Priora будет жить (и "кушать" дешевый АИ-92!)

2 часа назад
5 патогенов, которые могут скрываться в песке

5 патогенов, которые могут скрываться в песке

2 часа назад
Тимати приехал на суд по делу об избиении DJ Smash

Тимати приехал на суд по делу об избиении DJ Smash

3 часа назад
Советник Трампа остался без ужина из-за оскорбления сотрудника кафе

Советник Трампа остался без ужина из-за оскорбления сотрудника кафе

5 часов назад
Жители Аргентины протестуют против выделения кредита МВФ

Жители Аргентины протестуют против выделения кредита МВФ

5 часов назад
МИД России прокомментировал заявления Британии по поводу ЧП в Эймсбери

МИД России прокомментировал заявления Британии по поводу ЧП в Эймсбери

5 часов назад
Глава МИД Британии: именно Джонсон организовал ответную реакцию на инцидент в Солсбери

Глава МИД Британии: именно Джонсон организовал ответную реакцию на инцидент в Солсбери

6 часов назад
В Японии 55 тысячам человек рекомендовано эвакуироваться из-за тайфуна

В Японии 55 тысячам человек рекомендовано эвакуироваться из-за тайфуна

7 часов назад
NYT: Трамп назвал глупыми людей, советовавших ему не звонить Путину

NYT: Трамп назвал глупыми людей, советовавших ему не звонить Путину

8 часов назад
"Мы усилим Турцию": Эрдоган официально вступил в должность президента страны

"Мы усилим Турцию": Эрдоган официально вступил в должность президента страны

9 часов назад
Защитник сборной Хорватии Вида прославил Украину и "поджег" Белград

Защитник сборной Хорватии Вида прославил Украину и "поджег" Белград

9 часов назад
Илон Маск: мини-субмарина для спасения детей из пещеры в Таиланде готова

Илон Маск: мини-субмарина для спасения детей из пещеры в Таиланде готова

9 часов назад
Владимир Путин посетит финал чемпионата мира по футболу

Владимир Путин посетит финал чемпионата мира по футболу

11 часов назад
Россия усилила санитарный контроль на границе с Украиной из-за вспышки холеры

Россия усилила санитарный контроль на границе с Украиной из-за вспышки холеры

12 часов назад
Экс-министр здравоохранения Джереми Хант возглавил МИД Великобритании

Экс-министр здравоохранения Джереми Хант возглавил МИД Великобритании

13 часов назад
Станислав Черчесов: буду болеть за бельгийцев

Станислав Черчесов: буду болеть за бельгийцев

13 часов назад
Александр Емельяненко победил нокаутом чеха Виктора Пешту

Александр Емельяненко победил нокаутом чеха Виктора Пешту

14 часов назад
Мировые гранды готовятся к игре: первый полуфинал – уже завтра

Мировые гранды готовятся к игре: первый полуфинал – уже завтра

14 часов назад
Пожар в "Зимней вишне": семерым фигурантам в ближайшее время предъявят обвинение

Пожар в "Зимней вишне": семерым фигурантам в ближайшее время предъявят обвинение

14 часов назад
Российские волейболисты с триумфом вернулись в Москву

Российские волейболисты с триумфом вернулись в Москву

14 часов назад
Пенсионное будущее обсудили в Думе и Общественной палате

Пенсионное будущее обсудили в Думе и Общественной палате

14 часов назад
"Росстандарт" придумал, как наказать АЗС за недолив

"Росстандарт" придумал, как наказать АЗС за недолив

15 часов назад
Рафаэль Надаль пробился в четвертьфинал Уимблдона

Рафаэль Надаль пробился в четвертьфинал Уимблдона

15 часов назад
Стартовал прием заявок на конкурс госрекламы "Импульс"

Стартовал прием заявок на конкурс госрекламы "Импульс"

18 часов назад
"Всюду жизнь": Егор Дружинин приглашает на спектакль без слов

"Всюду жизнь": Егор Дружинин приглашает на спектакль без слов

04.07.2018 17:30
Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской принимает заявки

Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской принимает заявки

05.07.2018 18:15