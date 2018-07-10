Над пропастью во ржи: нижегородец попытался скинуть 10-летнего обидчика сына с 3-го этажа

В Нижнем Новгороде завершено и направлено в суд уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, угрожавшего скинуть в лестничный проем с третьего этажа 10-летнего мальчика.

По данным СКР, в начале июня на детской площадке произошла ссора между 13-летним сыном обвиняемого и 10-летним мальчиком, в ходе которой младший нецензурно оскорбил старшего​​​.

По данным следствия, мальчик рассказал отцу о ссоре, после чего, мужчина, желая запугать обидчика, вышел во двор, схватил ребенка за шею и повел его в подъезд дома.

Там он взял одной рукой ребенка за ногу, второй – за руку и перевесил через перила, угрожая скинуть вниз.

Мужчина обвиняется в угрозе причинения тяжкого вреда здоровью малолетнему.