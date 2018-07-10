Из пещеры в Таиланде вынули девятого ребенка

Спасатели в Таиланде вывели из пещеры Кхао Луанг на поверхность девятого мальчика, который находился внутри более двух недель.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо, внутри продолжают оставаться еще трое ребят и их 25-летний тренер.

23 июня в пещере пропали 12 школьников в возрасте и их 25-летний тренер. Из-за начавшегося наводнения они не смогли выбраться из подземелья. Спустя девять дней их обнаружили дайверы. 8 июля была начата операция по эвакуации детей.

Сейчас спасенные дети находятся в больнице. Их состояние оценивается как хорошее. Первые анализы крови показали признаки наличия инфекции. Подросткам уже ввели вакцину от бешенства и дали витамин В.