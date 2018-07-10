Обнаружен древнейший радиосветильник во Вселенной

Астрономы обнаружили самый древний когда-либо наблюдавшийся квазар с ярким радиоизлучением. Его излучение несёт уникальную информацию об эпохе образования первых звёзд. Открытие описано в научной статье, опубликованной в издании Astrophysical Journal Letters командой во главе с Эдуардо Банадосом (Eduardo Banados) из Научно-исследовательского института Карнеги, США.

Напомним, что квазары – это чрезвычайно мощные и далёкие источники излучения разных диапазонов. Астрономы считают, что это чёрные дыры, на которые падает вещество. Квазары были обнаружены в 1960-х годах именно благодаря своему радиоизлучению. Однако теперь мы знаем, что лишь 10% этих объектов ярко "светятся" на радиоволнах. Источником излучения служат струи вещества (джеты), которые выбрасываются из квазара на скорости, сравнимой со световой.

Именно к этому редкому классу относится недавно открытый объект PSO J352.4034-15.3373. Однако уникальным его делает не это, а красное смещение, равное 5,84±0,02. Это значит, что радиоволны добирались до земных телескопов 13 миллиардов лет. Они были испущены, когда Вселенной было всего около 700 миллионов лет отроду.

Это первый настолько яркий в радиодиапазоне квазар, который "видел" первые миллиарды лет жизни Вселенной и, в частности, космический рассвет (рождение звёзд). Его излучение может стать уникальным средством излучения молодой Вселенной.

"Струи из этого квазара могут служить важным инструментом калибровки, чтобы помочь будущим проектам проникнуть в тёмные века и, возможно, показать, как появились самые ранние галактики", – заключает Банадос.

Поясним, что тёмными веками в космологии называется эпоха, когда Вселенная уже достаточно остыла, чтобы протоны и электроны объединились в нейтральные атомы, но первые звёзды ещё не зажглись.

В частности, астрономы надеются разглядеть в спектре этого квазара следы поглощения радиоволн нейтральным водородом на длине волны 21 сантиметр. Это позволит определить плотность газа в столь раннюю эпоху.

Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о самом древнем объекте в видимой Вселенной и старейшей известной галактике. Также мы рассказывали о том, как излучение первых звёзд заставило тёмную материю проявить себя.