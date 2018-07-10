Коллеги арестованного пожарного: "Лучше бы вы сгорели в "Зимней вишне" вместе с детьми"

В Кемерове Центральный районный суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте руководителя тушения пожара в торговом центре "Зимняя вишня" Андрея Бурсина. По данным СКР, Бурсин останется под стражей до 7 сентября.

Как сообщалось, 7 июля сотрудники следственных органов задержали и предъявили обвинение по статье "Халатность" УК РФ начальнику службы пожаротушения ФГКУ "1 отряд ФПС по Кемеровской области" Андрею Бурсину в рамках расследования по делу о пожаре в "Зимней вишне".

По данным следствия, он "не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона города Кемерово на месте пожара, произошедшего 25 марта в помещении ТРЦ "Зимняя вишня", а также не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара".

По мнению следователей, Бурсин нарушил требования закона "О пожарной безопасности" и боевого устава подразделений пожарной охраны, в результате чего погибли 60 человек.

При этом руководитель следственной группы СКР Рустам Габдулин заявил, что следствие зафиксировало факты давления на потерпевших по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".

По его словам, при рассмотрении ходатайства следствия о продлении срока задержания Бурсину у здания суда и в самом здании коллеги пожарного — около 20 человек — высказывали угрозы в адрес потерпевших и оскорбляли их.

Как рассказал Габдулин, один из мужчин, которого не пустили в зал суда, сказал потерпевшим, чтобы они "не судили героев" и "побоялись Бога". Кроме того, прозвучала фраза, что "лучше бы потерпевшие все сгорели в торговом центре вместе с детьми".

Когда одному из мужчин сделали замечание, он отреагировал на него словами: "Кто вас вообще тушить будет, когда вы будете гореть?"

При этом мужчины снимали на мобильные телефоны автомобили, на которых приехали потерпевшие. Габдулин сказал, что у следствия есть достаточные основания полагать, что на потерпевших оказывается давление, передает "Интерфакс".

Адвокат потерпевших Надежда Святкина, со своей стороны, сообщила в суде, что сотрудники МЧС во время тушения пожара в ТЦ выносили вещи потерпевших, которые до сих пор не вернули.

"Где вещи сейчас — неизвестно. Проще говоря, спасатели занимались мародерством", — сказала адвокат.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Возгорание возникло на верхнем этаже, где в выходной день находилось много детей. Погибли 60 человек, из них — 37 дети.