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Пожар в кемеровском ТЦ 47 минут назад
Коллеги арестованного пожарного: "Лучше бы вы сгорели в "Зимней вишне" вместе с детьми"
В Кемерове Центральный районный суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте руководителя тушения пожара в торговом центре "Зимняя вишня" Андрея Бурсина. По данным СКР, Бурсин останется под стражей до 7 сентября.
Как сообщалось, 7 июля сотрудники следственных органов задержали и предъявили обвинение по статье "Халатность" УК РФ начальнику службы пожаротушения ФГКУ "1 отряд ФПС по Кемеровской области" Андрею Бурсину в рамках расследования по делу о пожаре в "Зимней вишне".
По данным следствия, он "не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона города Кемерово на месте пожара, произошедшего 25 марта в помещении ТРЦ "Зимняя вишня", а также не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара".
По мнению следователей, Бурсин нарушил требования закона "О пожарной безопасности" и боевого устава подразделений пожарной охраны, в результате чего погибли 60 человек.
При этом руководитель следственной группы СКР Рустам Габдулин заявил, что следствие зафиксировало факты давления на потерпевших по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня".
По его словам, при рассмотрении ходатайства следствия о продлении срока задержания Бурсину у здания суда и в самом здании коллеги пожарного — около 20 человек — высказывали угрозы в адрес потерпевших и оскорбляли их.
Как рассказал Габдулин, один из мужчин, которого не пустили в зал суда, сказал потерпевшим, чтобы они "не судили героев" и "побоялись Бога". Кроме того, прозвучала фраза, что "лучше бы потерпевшие все сгорели в торговом центре вместе с детьми".
Когда одному из мужчин сделали замечание, он отреагировал на него словами: "Кто вас вообще тушить будет, когда вы будете гореть?"
При этом мужчины снимали на мобильные телефоны автомобили, на которых приехали потерпевшие. Габдулин сказал, что у следствия есть достаточные основания полагать, что на потерпевших оказывается давление, передает "Интерфакс".
Адвокат потерпевших Надежда Святкина, со своей стороны, сообщила в суде, что сотрудники МЧС во время тушения пожара в ТЦ выносили вещи потерпевших, которые до сих пор не вернули.
"Где вещи сейчас — неизвестно. Проще говоря, спасатели занимались мародерством", — сказала адвокат.
Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Возгорание возникло на верхнем этаже, где в выходной день находилось много детей. Погибли 60 человек, из них — 37 дети.
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