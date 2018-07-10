Драка в центре Москвы закончилась гибелью человека

Полиция задержала одного из участников массовой драки в центре Москвы, которого подозревают в избиении до смерти 30-летнего мужчины. Потасовка произошла возле кафе на 1-й Тверской-Ямской улице в минувшее воскресенье.

На кадрах с места происшествия видно, как после серии мощных ударов молодой человек падает на асфальт, после чего его добивают ногой. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой.

По словам очевидцев, конфликт между компаниями вспыхнул еще в кафе, потом они продолжили выяснять отношения на улице. При этом погибший, по некоторым данным, пытался разнять дерущихся. Возбуждено уголовное дело.