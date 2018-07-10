Новый метод поможет выявить у человека синдром хронической усталости

В мире медицины осталось ещё немало биологических загадок, которые только предстоит разгадать. Синдром хронической усталости – одна из больших неразгаданных тайн, но недавняя работа команды исследователей из Колумбийского университета приближает нас к пониманию этого расстройства.

Специалисты нашли определённый метаболический "отпечаток" для этого состояния. Открытие может помочь в разработке нового диагностического инструмента.

Синдром хронической усталости, также известный как миалгический энцефаломиелит, является достаточно неоднозначным состоянием, определяемым различными симптомами: от сильной усталости и мышечной боли до аллергии, депрессии и нарушения памяти.

На сегодняшний день не существует эффективных методов лечения подобного синдрома, за исключением борьбы с определёнными симптомами. И, несмотря на растущее количество серьёзных физиологических доказательств такого состояния, некоторые специалисты в медицинском сообществе продолжают называть его психологическим нарушением.

В прошлом году группа исследователей из Центра инфекции и иммунитета при Школе общественного здравоохранения имени Мэйлмана, Колумбийский университет, изучала профили микробиома (совокупность микроорганизмов, населяющих наш организм) у людей с синдромом хронической усталости. Выяснилось, что их профили были уникальны для такого расстройства.

Оказалось, что пациенты с синдромом по сравнению со здоровой контрольной группой могут быть идентифицированы за счёт аномально высокого уровня определённых бактерий в кишечнике.

Позже учёные решили изучить конкретный метаболический профиль в крови пациентов с синдром хронической усталости и проанализировать образцы плазмы, взятые у 50 человек с таким состоянием и у 50 здоровых человек.

Было изучено более 500 различных метаболических биомаркеров. Исследователи обнаружили несколько, которые были значительно изменены по сравнению с показателями здоровой контрольной группы.

Специалисты создали прогностическую модель для диагностики синдрома с использованием этих биомаркеров крови, её точность достигала более 80 процентов.

Затем была создана комплексная модель, сочетающая метаболические маркеры и ранее изученные маркеры микробиома. Эта модель смогла спрогнозировать наличие синдрома с 84-процентной точностью.

"Это сильная прогностическая модель, которая предполагает, что мы приближаемся к тому моменту, когда у нас будут лабораторные тесты, позволяющие нам с высокой степенью уверенности сказать, что у кого-то есть это расстройство", — говорит первый автор исследования Дороттья Надь-Сакаль (Dorottya Nagy-Szakal).

Специалисты надеются, что, помимо возможной разработки диагностического инструмента для этого синдрома, их работа поможет лучше понять причину, вызывающую столь разрушительное состояние.

"Мы приближаемся к тому моменту, когда мы сможем разработать модели животных, которые позволяют нам проверить различные гипотезы, а также потенциальные методы лечения", — говорит Иан Липкин (Ian Lipkin), директор Центра инфекции и иммунитета.

Например, отмечает он, некоторые пациенты могут воспользоваться пробиотиками для "перенастройки" желудочно-кишечного микробиома или препаратами, активирующими определённые нейромедиаторные системы.

Результаты исследования представлены в научном издании Scientific Reports.

К слову, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, что люди с синдромом хронической усталости истощены на клеточном уровне.