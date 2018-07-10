Из затопленной пещеры Кхао Луанг спасены все узники

Из тайской пещеры Кхао Луанг спасатели вывели на поверхность одиннадцатого подростка. А вслед за этим приступили к заключительному этапу спецоперации по спасению попавшей в заложники стихии футбольной команды. Вскоре на поверхности показались 25-летний тренер и последний из детей.

Ранее сегодня из пещеры были спасены еще двое детей. Их вынесли из пещеры на носилках. После этого дети были доставлены в больницу, передает ТАСС. Об их состоянии не сообщается.

По данным телеканала Spring News, двенадцатый подросток в 16:53 (12:53 по московскому времени) добрался до третьего зала, куда за ним направился его тренер. Оттуда они по очереди добрались до выхода, расстояние до которого составляет 2 километра. Таким образом, они миновали самый опасный участок пещеры, где нужно плыть под водой. А затем сумели выбраться на поверхность.

12 школьников и их тренер 23 июня ушли в поход. Из-за начавшегося наводнения они оказались заблокированы в пещере. Подземелье простирается почти на 10 километров, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где дети укрылись от прибывавшей воды. 8 июля началась операция по спасению детей.