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Спасение детей в Таиланде 17 минут назад
Из затопленной пещеры Кхао Луанг спасены все узники
Из тайской пещеры Кхао Луанг спасатели вывели на поверхность одиннадцатого подростка. А вслед за этим приступили к заключительному этапу спецоперации по спасению попавшей в заложники стихии футбольной команды. Вскоре на поверхности показались 25-летний тренер и последний из детей.
Ранее сегодня из пещеры были спасены еще двое детей. Их вынесли из пещеры на носилках. После этого дети были доставлены в больницу, передает ТАСС. Об их состоянии не сообщается.
По данным телеканала Spring News, двенадцатый подросток в 16:53 (12:53 по московскому времени) добрался до третьего зала, куда за ним направился его тренер. Оттуда они по очереди добрались до выхода, расстояние до которого составляет 2 километра. Таким образом, они миновали самый опасный участок пещеры, где нужно плыть под водой. А затем сумели выбраться на поверхность.
12 школьников и их тренер 23 июня ушли в поход. Из-за начавшегося наводнения они оказались заблокированы в пещере. Подземелье простирается почти на 10 километров, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где дети укрылись от прибывавшей воды. 8 июля началась операция по спасению детей.
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