Ростовская полиция проверяет сообщения о детях, запертых в клетке около дома

В Ростове-на-Дону правоохранители проверяют информацию о детях, которые сидят в клетке возле дома.

Ранее в Сети появился видеоролик, на котором видно, что под балконом жилого дома установлена решетка. За ней находятся трое детей​​​. Видео озаглавлено "Клетка для детей на Туполева".

Как сообщил РИА Новости сотрудник отдела полиции по делам несовершеннолетних региона, по данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства – по какому адресу и что именно происходило. По результатам проверки будет принято решение.